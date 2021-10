¿Cuáles son los síntomas del Covid persistente?

Un grupo de investigadores reveló los síntomas que puede provocar el Covid persistente.

Un estudio publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine detalla que es lo que ocurre durante la primera semana de infección de Covid-19.

Según el artículo, la presencia de más de cinco síntomas se presentan conforme se desarrolla la infección en el organismo, lo cual se le ha llamado Covid persistente.

Estos son los síntomas

Tos Fatiga Diarrea Cefalea Dolor articular Dolor muscular Dolor Torácico Alteración en el olfato Alteración en el gusto Dificultad respiratoria



Conforme con los expertos el Covid prolongado, produce afecciones multisistémicas. "Hay pruebas de que el impacto del Covid-19 agudo en los pacientes, independientemente de su gravedad, va más allá de la hospitalización en los casos más graves, y se traduce en un deterioro continuo de la calidad de vida, la salud mental y los problemas laborales", explicó uno de los autores de la investigación.

Además, esta información que fue compartida por los especialistas resaltaron que el Covid prolongado, a parte de la sintomatología mencionada, causa un sentimiento de abandono.

"Las personas que padecen Covid persistente suelen sentirse abandonadas y desestimadas por los profesionales sanitarios y reciben un asesoramiento limitado o contradictorio –reconoce–. Más de un tercio de los pacientes de uno de los estudios incluidos en la revisión informaron de que seguían sintiéndose enfermos o en peor estado clínico a las ocho semanas que al inicio del Covid-19", señalaron los expertos.

"El amplio abanico de posibles síntomas y complicaciones que pueden experimentar los pacientes con Covid prolongado pone de manifiesto la necesidad de conocer más a fondo el curso clínico de la enfermedad. Hay una necesidad urgente de modelos de atención mejores y más integrados para apoyar y gestionar a los pacientes con Covid largo para mejorar los resultados clínicos", agregaron.