Ya hay fecha para el tercer intento de la NASA de lanzar Artemis I a la Luna

Luego de dos intentos fallidos, la NASA ya tiene fecha para llevar a cabo el lanzamiento del cohete Artemis I a la Luna.

La NASA dio por finalizadas las pruebas en la nave espacial SLS de la misión no tripulada Artemis I, luego de haber presentado fallas en dos intentos por lanzarla a la Luna, semanas atrás.

De acuerdo con los expertos, se cumplieron todos los objetivos trazados durante una prueba de demostración criogénica gracias a mecanismos de contingencia que evidenciaron efectividad en casos hipotéticos de una fuga de hidrógeno.

Ante la reparación de la estructura, la NASA ya contempla la fecha para llevar a cabo un tercer intento de la misión no tripulada.

La NASA logró solucionar las fallas en el cohete Artemis. (Foto: Infobae)

¿Cuándo será el lanzamiento?



El cohete Artemis I intentará ser lanzado a la Luna por tercera vez, el próximo 27 de septiembre, desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

Sin embargo, la directora de la misión Charlie Blackwell-Thompson dijo que es necesario esperar el análisis de las pruebas para conocer si se requieren cambios en procedimientos de carga de hidrógeno.

La agencia espacial tiene prevista una fecha alterna que sería el 2 de octubre. En ese caso, la nave Orion regresaría el 11 de noviembre.

El objetivo de esta misión es comprobar las capacidades del SLS y de la nave Orion, previo a realizar un viaje tripulado estimado para principios de 2024.