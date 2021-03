¿Cuándo se vacunarán los funcionarios del Ministerio de Salud?

Pese a ser personal de Salud, los altos funcionarios de esa cartera indicaron que aún no han sido vacunados contra el Covid-19. Pero entonces ¿Cuándo recibirán el medicamento?

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo: "Yo no sé cuándo me voy a vacunar, pero le he dicho a los miembros del despacho que se vacunen cuando ellos consideren. Muchos están más en contacto con los hospitales, algunos vamos a los hospitales, estamos en riesgo igual que ustedes cuando van caminando, no tenemos una fecha de cuándo".

Según la funcionaria, en este momento podrían recibir el medicamento pero "yo creo que voy a esperar cuando corresponda la edad y no me falta mucho", bromeó.

Mientras que el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, dijo que si bien tienen las características para vacunarse en la primera fase, no quisieran que eso fuera interpretado como que se está usando sus cargos para aplicarse el medicamento.

"Creo que todos estamos de acuerdo que esperaremos la fecha en que nos corresponda", señaló Coma.