Esta es la última fecha en que se podrá realizar el pago del impuesto de circulación.
OTRAS NOTICIAS: Estado de Sitio: capturan a supuesto nieto de "El Patriarca"
Ante el próximo cierre del año 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha informado a los conductores y propietarios de vehículos el último día para realizar el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV).
Este próximo 30 de diciembre fue informado por la SAT, como el último día en que podrá pagarse el impuesto a los vehículos livianos y pesados, incluyendo las motocicletas.
Las autoridades llaman a los propietarios de vehículos a cumplir con el pago del impuesto y evitar recargos.
Los propietarios podrán realizar el pago del impuesto en las agencias bancarias afiliadas, luego de generar la boleta correspondiente en Declaraguate.
Fecha prologada
El Decreto 19-2026 aprobado por el Congreso de la República es una ley temporal que establece la prórroga para el pago de dicho impuesto hasta el último día hábil de diciembre del presente año tras declararse un asunto de urgencia nacional.
Sin embargo, la SAT indica que los conductores tendrán hasta el 30 de diciembre para solventarlo.