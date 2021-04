Gobierno planea vacunar a 825 mil personas para reducir contagios

Giammattei aseguró que no quiere volver a cerrar el país y pidió a los alcaldes generar consciencia para reducir los contagios de Covid-19.

Hasta el momento 110 municipios se reportan en alerta roja en el Semáforo de Covid-19, debido a un incremento de contagios. Según el presidente Alejandro Giammattei, para "controlarlos" se debe de vacunar a más de 800 mil personas.

Según el mandatario, tras sostener una reunión con el sector privado y académico, estableció una estrategia para la vacunación. Agregó que el Ministerio de Salud ya tiene los lugares donde se instalarán los centros para aplicar las vacunas.

"En los 110 municipios que están en rojo tenemos que vacunar a 825 mil personas para poder disminuir el rojo y hacer más efectiva la labor de prevención en esos lugares", manifestó Giammattei al salir de una reunión con el Sistema Integral de Atención en Salud.

El mandatario indicó que se llegó a una "cifra récord" con 2,013 casos que se reportaron el martes 13 de abril, por lo que recalcó la necesidad de utilizar mascarilla, respetar el distanciamiento social y el aforo, así como el lavado de manos.

"Covax dice que nos va a enviar ya las vacunas. Estamos próximos a empezar la vacunación, por fin, pero aún después de vacunados, hay que seguir con las medidas", indicó.

Decretarán medidas

El viernes 16 de marzo, "probablemente por la tarde" el presidente Giammattei y las autoridades del Ministerio de Salud, ofrecerán una nueva cadena nacional para dar a conocer varias medidas que se implementarán para reducir los contagios de Covid-19.

Hasta el momento el mandatario sólo adelantó que se cerrará la frontera para los viajeros o turistas que provengan de países donde se han registrado nuevas cepas de coronavirus, como Brasil.

"La cepa de Brasil ya se hizo presente en Panamá y se tomará medidas de control migratorio de ciertos países para reducir la posibilidad del ingreso de nuevas cepas", manifestó.

Sin embargo, indicó que la cepa actual se "ha vuelto mucho más agresiva" y generado "muchas más muertes", incluso "se está llegando a niveles del año pasado, por lo que llegó el momento de tomar nuevas medidas y pedimos a la población que acepte las medidas", indicó el mandatario.

"Hago un llamado a los alcaldes y líderes indígenas, quienes juegan un papel importante. Yo no quiero volver a cerrar el país, pero hay que crear conciencia... si voy a ir a un mercado y está el chumul de gente, no entro a ese mercado o me espero o voy a otro, más si el vendedor no usa mascarilla, porque me va a contagiar", manifestó.