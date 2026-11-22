La madrugada de este 22 de noviembre, los Bomberos Municipales asistieron a cuatro personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo que volcó en la 13 calle y anillo Periférico. Uno de los tripulantes falleció en la escena ➡️ https://t.co/x7YETUK0bx https://t.co/4FudNXBHg2