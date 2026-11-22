Un vehículo volcó y dejó a cuatro personas atrapadas en su interior.
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Sobre el Anillo Periférico y 13a. calle de la zona 11 se registró un accidente de tránsito durante la madrugada de este 22 de noviembre.
Un vehículo con cuatro personas a bordo, se salió de la ruta y volcó sobre la cinta asfáltica.
Las personas dentro del transporte quedaron atrapadas por los hierros retorcidos del vehículo; los Bomberos Municipales acudieron a rescatarlos utilizando maquinaria especial.
Sin embargo, dos personas murieron dentro por la fuerza del impacto, según lo informado por Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA.
Mientras que, dentro de las personas afectadas, un hombre fue trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt.
Se espera que las autoridades identifiquen a las víctimas y determinen las causas del accidente.