El Comité de Unidad Campesina (CUC) denuncia que agentes de la Policía Nacional Civil (PCN) retuvieron el bus donde se trasladaban miembros de esta organización.

El bus circulaba en el Tejar, Chimaltenango cuando los retuvieron. Los pobladores se dirigían a la ciudad de Guatemala para sumarse a las manifestaciones ciudadanas en rechazo al gobierno de Alejandro Giammattei.

"Esta acción violenta los derechos humanos de las y los comunitarios que vienen a ejercer su libre derecho a manifestar, han consignado los buses y los han traslado a Sumpango Sacatepéquez, dejando a los comunitarios en la orilla de la carretera", indica el CUC.

La Dirección General de Transporte (DGT) reporta que se sancionó a tres buses en el kilómetro 48, de la ruta Occidente.

Según la DGT, las unidades de transporte no estaban registrados y no respetaban el aforo debido a que trasladaban más del 50% de pasajeros permitidos.

Las multas ascienden por no contar con el registro Q25 mil y Q3 mil por no tener registro de pilotos. Los buses fueron consignados por la PNC.

La @DGTguate sancionó en el km. 48 ruta a occidente tres buses por no estar registrados en la DGT con Q25 mil, por no respetar el aforo y llevar más del 50% permitido, Q3mil y dos por no tener registro de pilotos, las unidades fueron consignadas por la PNC. #elcivnosedetiene pic.twitter.com/7jTiKNvgRZ — Dirección General de Transportes (@DGTguate) December 10, 2020

