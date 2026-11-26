El aguinaldo es uno de los salarios adicionales más esperados por los guatemaltecos y si te preguntas cuando debe ser pagado, aquí te contamos.
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El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas, ya que representa un salario adicional que se recibe al final de cada año.
El Decreto 76-78 indica que este incentivo económico, dado por los patronos de los sectores público y privado, debe ser entregado durante los primeros 15 días de diciembre.
Sin embargo, la ley establece que también puede pagarse en dos partes, el 50% en diciembre y el otro 50% en la segunda quincena de enero.
¿Cuánto pagarán los patronos a los trabajadores?
Este pago corresponde al 100% del salario mensual que recibe el guatemalteco por un año de servicio sin interrupciones.
Si se ha laborado por menos tiempo, el pago debe ser proporcional.
Un colaborador puede calcular el monto que le corresponde, aplicando la siguiente fórmula: Sueldo ordinario mensual x días laborados ÷ 365 días.
Cabe mencionar que este salario no puede ser embargado ni objeto de descuento.