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La honorabilidad e idoneidad de quienes se postulan a cargo de elección popular es un tema cuestionado.

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A poco menos de dos meses de la convocatoria a elecciones generales 2027, el debate por conocer quiénes figurarán como candidatos a cargo de elección popular no solo empieza a barajar algunos nombres, sino también comienza a generar cuestionamientos con relación a su honorabilidad e idoneidad.

Y, es que, aunque la Ley Electoral y de Partidos Políticos no establezca un perfil idóneo de candidatos, en un análisis publicado por la Fundación Libertad y Desarrollo en marzo de 2019 indica que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha vinculado el artículo 113 constitucional con los cargos públicos y con la labor de los órganos electorales de velar por la honradez e idoneidad de los aspirantes.

Esto, en concordancia a lo que también se exige de una valoración subjetiva que es reclamada en otros procesos de selección de funcionarios públicos, como es el caso de los llamados de segundo grado en que se elige magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones, y jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Sin embargo, en la elección directa a través del voto universal, existen quienes consideran que la aplicación de un perfil mínimo no es posible, debido a que a nadie se le puede velar su derecho de elegir y ser electo, ni mucho menos el negarle su participación política sin que haya perdido sus derechos políticos tras ser vencido y oído en un juicio.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos no establece un perfil idóneo de candidatos. (Foto: Gemini/Soy502)

Preeminencia en la elección popular

Con esta premisa, expertos consultados coinciden en señalar que, a diferencia de los procesos de segundo grado, en donde si existe la exigencia de un perfil mínimo que puede establecerse a través del cumplimiento de una serie de requisitos comprobables en la elección de funcionarios a través del voto universal, esto pasa también por la observancia del derecho internacional y de derechos humanos sobre la participación política.

Lo anterior es respaldado por el analista del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (INCEP), Rubén Hidalgo, quien agregó que mientras existan desencuentros en cuanto a la interpretación y la aplicación de normas internas con instituciones propias, producto de acuerdos internacionales, será difícil que conceptos de honorabilidad e idoneidad puedan prevalecer como parámetros para la postulación y posterior inscripción de candidatos.

Explicó que no es sencillo comparar acciones políticas de diferente nivel con la importancia que resulta en las elecciones generales y los funcionarios que son electos por voluntad ciudadana, que tienen preeminencia, en cuanto a su categoría, por la facultad de ser hacedores de derechos políticos.

En cuanto a la honorabilidad e idoneidad, Hidalgo cree que son dos conceptos que caído en un espacio en donde los jueces no se han atrevido a hacerlos valer, pues ambos han sido relegados y se han privilegiado otras cuestiones sobre el primer concepto, así como la honradez e idoneidad de quienes se postulan.

Sin embargo, afirmó que las organizaciones políticas, llámense partidos políticos o comités cívicos están obligados no sólo a la observancia de la ley, pues debe de constituirse en instituciones permanentes de interés público para trabajar en generar condiciones de desarrollo y bienestar a la población.

Reunión de autoridades del TSE con delegados de los partidos políticos. (Foto: TSE/Soy502)

Sin formación

Por su parte, el analista independiente Renzo Rosal, cree que el cumplimiento de principios de honorabilidad e idoneidad en los candidatos a cargo de elección popular es un desafio central en los procesos electorales, pues esta la forma como se podría medir que tanto se alejan o se acercan quienes se postulan.

Afirmó que los criterios que se plantean en el artículo 113 constitucional con respecto a los principios que deben tener todos los funcionarios públicos, tiene que ver con la debida y necesaria, honorabilidad e idoneidad que deben poseer los candidatos a cargos de elección.

Sin embargo, considera que como lamentable que elección tras elección se va alejando de ese perfil deseable, el cual, por el contrario, en la práctica lo que ocurre es que a diestra y siniestra muchos personajes que ahora ostentan algún puesto no tienen ni por asomo los mínimos que implica esos conceptos.

Aseguró que, aunque el centro de atención siempre es la presidencia de la República, hoy por hoy se puede ver la carencia de esos principios en el Congreso de la República en donde la mayoría de diputados no cumplen ni siquiera con elementos formales o no son profesionales universitarios, son personas "anodinas".

Con esto, advirtió que quienes nos presentan, además de ser cuestionados e incapaces, no les importa carecer de experiencia o formación, pues lo mejor es que tengan dinero, recursos y que hagan TikTok.

El perfil de quienes llegan al Congreso en calidad de diputados es cuestionado. (Foto: Archivo/Soy502)

Mayor representación

El consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, coincide con Rosal en que la participación política pasa por saber quién tiene recursos para postularse a un cargo de elección popular y comparte lo expresado por Hidalgo sobre la relación con la pérdida de sus derechos políticos.

Explicó que esto, sería aplicable, en aquellos casos en donde exista una sentencia firme, puesto que si no "los políticos jugarían a denunciar a sus contendientes".

Por último, afirmó que, desafortunadamente el tema más importante en una elección directa es que alguien que llega a postularse gane con bastante representación, pues en una democracia se convierte en vencedor quien al final es apoyado.