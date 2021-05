Se cumplen 16 años del primer gol de Messi en el Barcelona

Un día como hoy en 2005, el argentino Lionel Messi anotó el primero de sus cientos de goles en el Barcelona.

El primer gol que anotó Lionel Messi, como parte del club Barcelona, fue un 1 de mayo de 2005 contra el Albacete, en un partido en el que entró al minuto 87 de juego, para sustituir a Samuel Eto´o.

Messi marcó en los minutos adicionales, luego de un pase de Ronaldinho. El brasileño, en ese momento, era el mejor jugador del planeta y Balón de Oro.

La celebración de ambos se convirtió en una fotografía icónica e histórica en la vida del fútbol.

Actualmente, Messi ha anotado 668 goles en el Barcelona, en 773 juegos, mientras que en Argentina suma 71 tantos, en 141 juegos.