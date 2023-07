Manifiestan en El Obelisco: Trabajadoras del hogar exigen respeto

-

Varias trabajadoras de casa particular realizaron una manifestación pacífica para exigir mejores condiciones laborales.

"Cuidamos a tus hijos", "Cuidamos a tus mascotas", "Violas mis derechos", "No me tratas con dignidad", fueron parte de los mensajes que varias trabajadoras de casa particular mostraron durante una manifestación para exigir el respeto de sus derechos laborales.

La manifestación se realizó este domingo 9 de julio en el Obelisco. Los curiosos mensajes revelan las condiciones en la que muchas mujeres trabajan en los hogares realizando quéhaceres.

Miren que acción más interesante de las mujeres trabajadoras de casa particular me encontré en el obelisco. Van rumbo a plaza Juan Pablo II.

Vale la pena apoyarlas

"Estamos unidas por un trato digno, haciendo una denuncia en contra de los funcionarios del Gobierno, ya que se nos han violados los derechos humanos y derechos laborales", indicaron, al tiempo que exigen ratificar los convenios internacionales que exigen el respeto a las personas que prestan sus servicios en casa.

Según las mujeres, no sólo no se les paga el salario mínimo, sino que carecen de prestaciones y del seguro social, ni días de descanso o permisos para hacer sus trámites personales.