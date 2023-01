Damar Hamlin despertó del coma y esto fue lo primero que preguntó

El jugador de los Buffalo Bills continúa hospitalizado pero ha mostrado mejoría en las últimas horas.

El jugador de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, se encuentra hospitalizado tras colapsar en pleno partido contra los Bengals de Cincinnati, la tarde del lunes 3 de enero.

Tras lo acontecido, su tío reveló hace unos días que el deportista quedó en coma, luego de sufrir dos paros cardíacos.

En ese sentido, se reveló que Hamlin ya abrió los ojos y está neurológicamente intacto. Además, salió a luz la primera pregunta que hizo y que dejó impactados a los médicos.

BREAKING: NFL's Damar Hamlin collapses, receives CPR on field. https://t.co/EhRQH417hU pic.twitter.com/S6l4jR7XbL — NEWSMAX (@NEWSMAX) January 3, 2023

Según contó Adam Schefter, quien trabaja para ESPN, el personal del hospital reveló que mediante un mensaje escrito en papel, Hamlin preguntó quién había ganado el partido sin saber que se suspendió por su situación.

"Sí, ganaste. Ganaste el juego de la vida", es lo que doctores respondieron. El avance del jugador de 24 años tiene contentos a sus compañeros y a la NFL en general.

Por su parte, la liga deportiva ya había anunciado que el partido entre Bills y Bengals, quedó suspendido totalmente tras el incidente que asustó a todos.