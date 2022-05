¿Magia o ilusión? El curioso video de la "Bruja Escarlata" del que todos hablan

En redes sociales, internautas hablan de un video donde aparece el personaje de "La Bruja Escarlata" y ocurre algo inesperado.

El usuario de Tiktok @vincetelejorde publicó un video donde se observa a "La Bruja Escarlata" caminando junto a una niña. El video tiene más de 190 mil reproducciones pero hay algo que ha llamado poderosamente la atención de los internautas.

El video dura nueve segundos, pero suficientes para abrir un debate entre los usuarios. ¿Magia, brujería o ilusión óptica? son algunas de las dudas que han surgido.

Resulta que un hombre de playera rosada aparece de manera sorpresiva frente al personaje de Marvel. Sí, literalmente sale de la nada.

Mira aquí el video: