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El FC Barcelona llevó a cabo una nueva jornada de entrenamiento este martes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, bajo las indicaciones de Hansi Flick.

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La sesión se desarrolló sin los futbolistas que se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales debido al parón internacional.

El entrenador alemán pudo trabajar con los jugadores disponibles de la primera plantilla, entre los que destacó la incorporación de Dani Olmo, quien volvió a entrenarse junto al resto del grupo. El centrocampista continúa avanzando favorablemente en su recuperación, con la intención de estar en condiciones de disputar el encuentro del próximo domingo frente al Villarreal, que se jugará en el Camp Nou por LaLiga.

¡Buen entreno, chavales! https://t.co/dJoyEoDzE3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2026

En el apartado médico, Jules Koundé sigue trabajando de manera individual debido al esguince que sufrió en el tobillo izquierdo. Por otro lado, Pau Cubarsí y Frenkie de Jong, quienes regresaron de sus compromisos internacionales con algunas molestias físicas, realizaron ejercicios específicos para controlar su evolución.

De cara a la planificación de la semana, Hansi Flick ha decidido concederle descanso a la plantilla durante este miércoles. Los entrenamientos se reanudarán el jueves, jornada en la que se espera la reincorporación de los futbolistas que participaron en los compromisos de sus respectivas selecciones.

*Con información de agencias