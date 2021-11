Daniel Ortega impone miedo a comunicadores y analistas de ser arrestados

Daniel Ortega impone el reino del miedo: periodistas y analistas optan por el anonimato, el exilio o dejan su oficio para evitar caer presos.

El medio argentino Infobae entrevistó al exsacerdote y embajador para la Organización de Estados Americanos (OEA) Edgard Parrales, antes de ser arrestado, donde reveló el miedo al que han sido orillados los periodistas y analistas en Nicaragua.

"Al menos una decena de nicaragüenses están detenidos por “difusión de noticias falsas” o “incitación al odio” en sus artículos en la prensa u opiniones en las redes sociales", explica Parrales.

El 22 de noviembre, Edgard Parrales, de 79 años, fue apresado cuando se dirigía a realizar una gestión bancaria. Infobae describe que de un carro azul, Toyota Corolla, se bajaron dos hombres de civil que lo agarraron por la fuerza cuando aún estaba en el jardín delantero de su vivienda. “¡Me están llevando por la fuerza!”, alcanzó a gritar antes de desaparecer.

“No, no tengo miedo a que me capturen. Solo hago uso del derecho que la Constitución Política me da, aunque con estas personas uno nunca sabe”, había dicho en la entrevista realizada en la víspera de su captura. “Por eso tomo mis precauciones. Trato de salir poco, aunque he notado que me vigilan”, declaró.

Edgard Parrales brindó una entrevista a Infobae antes de ser detenido. (Foto: La Prensa)

El régimen de Daniel Ortega está usando, entre otras, la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la Asamblea Nacional, el 27 de octubre del 2020, para acallar las voces críticas y al periodismo independiente, explica el entrevistado.

Informa que en las cárceles nicaragüenses se encuentran al menos seis personas ligadas directamente al periodismo y siete más detenidas por las opiniones que han dado en medios de comunicación o redes sociales. En el caso de Parrales y José Antonio Peraza –preso este último desde el 26 de julio pasado– fueron capturados poco después de salir de una entrevista.

Esa situación ha provocado que muchos periodistas abandonen sus carreras para dedicarse a actividades menos riesgosas, y unos 80 han salido al exilio, desde donde siguen informando a través de plataformas digitales.

Los defensores de derechos humanos consideran que la represión por opinar en Nicaragua es mucho más grande de la que se ha hecho pública. No se denuncian las capturas por temor a mayores represalias. “Yo he estado en contacto con dos familias que quieren que no se haga público su caso”, detalló Gonzalo Carrión, abogado del organismo defensor de derechos humanos en el exilio Nunca Más.