El Aeropuerto Internacional La Aurora cerró el espacio aéreo esta tarde de domingo.
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Durante las maniobras de despegue de helicópteros militares de Estados Unidos que saldrían del país, la fuerza del aire desprendió la grama de las áreas verdes aledañas a la pista.
La obstrucción de la pista obligó a las autoridades a suspender las operaciones aéreas temporalmente.
Tras trabajos de limpieza la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha indicado que se restableció el servicio en la terminal aérea.
"Por seguridad operacional, se tomó la decisión preventiva de cerrar la pista, realizar la limpieza completa y verificar que no quedara ningún FOD. La pista ya fue liberada. No se registró ningún incidente con aeronaves.