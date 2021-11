Darío Ripoll exigió una investigación ante la muerte de Octavio Ocaña

Darío Ripoll compañero de elenco de "Vecinos" de Octavio Ocaña exigió una investigación acerca del fallecimiento de su colega. El actor expresó que "Benito" fue como un hermano para él.

En una entrevista con Sale el sol el actor que da vida a Luis San Román argumentó lo difícil de la situación.

“En esta carrera se hacen lazos muy sólidos, más en ese programa que lleva tantos años. Somos una familia. Es como si se hubiera ido un hermanito para mí".

Octavio Ocaña y Darío Ripoll juntos en el set de las nuevas temporadas de "Vecinos". (Foto: Oficial)



“Lo vi crecer, jugué con él, lo cargué, convivimos como una familia y ustedes lo saben, todos los que integramos este programa y pues, duele mucho”.

La muerte de Octavio Ocaña ha dejando un gran vacío y nadie se conforma con las declaraciones que dieron las autoridades acerca de su muerte, ante eso contestó:

“Recordar a Octavio con ese carisma, con esa chispa. Ese don que llevó tantas sonrisas y alegrías a los hogares mexicanos... (Era) un chavo sano. Yo nunca lo vi haciendo nada malo”.

Octavio creció en el set de "Vecinos. (Foto: Oficial)

Ripoll no quiso dar su postura acerca de los señalamientos pero pidió una investigación minuciosa: “Si esto lo deben explicar esto con manzanas y limones que lo hagan, deben seguir las investigaciones. Esto no queda claro”.

En una entrevista a Venga La Alegría dijo: “Traía la pelota de fútbol todo el tiempo”.

“Tan joven, tan chavo, con un futuro prometedor como artista y como persona... va a ser muy difícil, para todos, hacer nuevas temporadas sin su presencia”.

La familia de Octavio Ocaña cuenta que era muy tranquilo. (Foto: Oficial)

Acerca da la finalización de grabaciones de la reciente temporada de Vecinos, estrenada a mediados del 2021 dijo: “Le di un abrazo. ‘Hermanito, nos vemos pronto, cuídate mucho’”.

En su cuenta de Twitter había escrito: “No cabe duda que estamos solos, no hay gobiernos que nos proteja. Vuelta alto mi Benito. Te vamos a extrañar mucho”, finiquitó en el texto.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho #vecinos — Dario Ripoll® (@darioripoll) October 30, 2021