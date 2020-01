Actor de "La Doña" tiene más trabajo gracias a video íntimo

En su momento resultó un descalabro incómodo, pero aquel video sexual que se filtró de David Zepeda le trajo más trabajo al actor, según él mismo lo acepta.

Sin embargo no quiere basar su carrera en escándalos, sino en su desarrollo escénico

“Hemos cometido algunas cosas que la regamos, como el famoso video, pero bueno, era un video personal y se filtró, en general sí trato de ser muy respetuoso con mi público, como lo ha sido conmigo“, expresó a la agencia Reforma.

Pero no es algo nuevo, por aquellos años indicó en entrevista radial con Javier Poza en Fórmula: “Te respondo con toda la honestidad del mundo, y siempre te he respondido, totalmente falso, al contrario, me han llovido más ofertas para serte honesto, gracias a Dios”.

El actor es el protagonista de la comedia ‘¿Por Qué Los Hombres Aman a las Cabronas?’, que se presentará el 12 de febrero donde comparte créditos con Aracely Arámbula, quien además es su compañera en la segunda temporada de ‘La Doña’, para Telemundo.

“Mi objetivo no es trabajar 5 o 10 años más, sino 30 o 40, los que Dios me permita y creo que a lo largo de cierto tiempo la gente analiza las carreras y ahí valora que te dedicaste a trabajar, más que a vivir a base de escándalos que no dejan absolutamente nada”.

Aunque no es un tema que lo enorgullezca, señaló que el video no afectó su trayectoria. Al contrario, le permitió mayor popularidad.

“En su momento me dio muchísimo más trabajo, gracias a Dios, pero cuando te respondo de ese escándalo es como diciendo ‘no somos perfectos en absoluto y hemos cometido muchísimos errores y seguro los seguiremos cometiendo’”.

"Habrá mejores videos que salgan en el futuro“, bromeó.

*Con datos de La Opinión

