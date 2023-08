¿Messi podrá sacar al Inter Miami de la última posición de la MLS?

-

Lionel Messi debutará con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) ante el New York Red Bulls.

OTRAS NOTICIAS: Messi se convirtió en el hombre con más títulos en la historia del fútbol

Tres días después de haber alcanzado la segunda final de su historia, el Inter Miami de Leo Messi no descansa y ya se prepara para regresar a la Major League Soccer (MLS).

El conjunto de "Las Garzas" comandado por el astro argentino, visitará el Red Bull Arena en Nueva Jersey, casa del New York Red Bulls, onceavo lugar en la Conferencia Este.

Ambas escuadras se han enfrentado solamente en cinco ocasiones, con un balance positivo para los "Toros Rojos": Cuatro victorias sobre Miami, y solo una derrota (2-0 el 22 de mayo de 2022).

El Inter Miami y el New York Red Bulls se enfrentarán este sábado 26 de agosto a las 17:30 horas de Guatemala, por la jornada 23 de la MLS, frente a más de 26 mil espectadores.

Flying back into MLS regular season, next stop New York ✈️ pic.twitter.com/Q5ryCX8PEw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

Este será el primer partido de Leo Messi en el torneo de liga de Estados Unidos, y el astro argentino buscará mejorar el desempeño de su equipo en la competición nacional.

El Inter Miami se encuentra en la última posición de Conferencia Este de la MLS con 18 puntos tras 22 partidos disputados, en donde han ganado solamente 5 partidos, empatado 3, y perdido 14.

El equipo de Florida lleva 11 encuentros consecutivos sin victoria en la primera división estadounidense, con 8 derrotas y 3 empates. Su última victoria fue el 13 de mayo, 2-1 sobre New England.

Por su parte, desde la llegada del 10 argentino, el Inter Miami no ha perdido un solo encuentro. 5 victorias y 3 empates con Leo en el campo, además de 10 goles, 3 asistencias, y un título.