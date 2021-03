Declaran “Gimnasta de Clase Mundial” a Jorge Vega

El histórico quinto lugar en salto al potro obtenido en el Mundial de Gimnasia le valió al guatemalteco Jorge Vega para ser distinguido con el título de “Gimnasta de Clase Mundial” por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

La FIG entrega esta distinción a gimnastas de todo el mundo que hayan tenido una actuación destacada en la disciplina.

Finalmente he sido nombrado: "GIMNASTA DE CLASE MUNDIAL"



Una meta que me propuse hace años y gracias a la final en salto al potro que logre en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Montreal, Canada 2017 he logrado cumplir!! Gracias GIATEMALA!!!!!!!!!! pic.twitter.com/XPgrQeKa3T — Jorge Vega López (@JorgeVegaGym) 30 de mayo de 2018

Vega, oriundo de Sacatepéquez, tuvo un gran 2017. Se colgó la medalla de plata en salto al potro en la Copa del Mundo en Zsombately, Hungría, y repitió en París, Francia, solo que en la modalidad de piso.

Su año culminó con una sensacional actuación en Montreal, Canadá, en el Campeonato Mundial de Gimnasia, en el que hizo historia al convertirse en el primer guatemalteco en clasificar a una final.

En esa instancia, Jorge Vega tuvo un gran desempeño, se midió con los mejores y concluyó en la quinta posición. Ahora le apunta a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Vega se une a Ana Sofía Gómez, quien recibió esta distinción en 2013.