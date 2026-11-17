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Investigaciones señalan que la organización mantiene presencia en distintos sectores del departamento de Guatemala.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Cámara Penal, declaró a la organización denominada White Fence (WF), también conocida como Cercos Blancos, como grupo criminal organizado transnacional y terrorista.

La decisión se tomó luego de analizar una solicitud presentada por el Ministerio Público (MP) y quedó establecida en una resolución fechada el 5 de noviembre de 2026, publicada este martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América.

La designación se fundamenta en el artículo 2 del Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

Según el documento, la resolución también incluye a las clicas identificadas como Vatos Locos Kings Sureños y Locos Santo Domingos, así como a cualquier otro subgrupo que surja o se derive de la organización criminal.

La CSJ determinó que la estructura reúne las características establecidas en la legislación para recibir esta clasificación, entre ellas una organización jerárquica, mecanismos de control de sus integrantes, presencia territorial y utilización de la violencia para intimidar a la población.

La Corte Suprema de Justicia declaró a pandilla White Fence como una organización criminal transnacional y terrorista. https://t.co/KJByksQ2Zc — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 17, 2026

De acuerdo con los antecedentes incluidos en la resolución, la solicitud fue presentada el 14 de mayo de 2026 por la entonces fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras.

El documento señala que White Fence surgió en Estados Unidos durante la década de 1930 y posteriormente extendió sus operaciones a distintos países latinoamericanos, incluida Guatemala.

Las investigaciones citadas por el MP indican que desde 2005 se ha investigado formalmente la actividad delictiva de esta organización en territorio guatemalteco.

Según los informes, sus integrantes han mantenido presencia principalmente en la zona 18 de la ciudad de Guatemala y en los municipios de San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula.

El Ministerio Público también identificó una estructura interna integrada por diferentes rangos, entre ellos ranfleros, homies brincados, chequeos y colaboradores, quienes desempeñarían funciones relacionadas con la dirección, ejecución de órdenes, vigilancia y recaudación de extorsiones.

La resolución detalla que, según las investigaciones, White Fence utiliza amenazas, intimidaciones y hechos violentos para mantener el control de determinadas áreas geográficas.

Entre las actividades atribuidas a la organización se encuentran las extorsiones contra comerciantes y pilotos del transporte, a quienes presuntamente exige pagos bajo amenazas de muerte.

Los informes también describen mecanismos de identificación territorial mediante grafitis con las letras WF y otras denominaciones utilizadas por sus integrantes.

El Ministerio Público presentó informes de investigación para fundamentar la designación de White Fence. (Foto: Archivo / Soy502)

Para fundamentar la solicitud, el Ministerio Público presentó documentación de investigación y análisis criminal.

La Cámara Penal examinó cinco informes relacionados con seguridad, inteligencia, estructura organizativa y personas privadas de libertad vinculadas con la agrupación.

En la parte resolutiva, la Cámara Penal declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público y ordenó la designación oficial de White Fence como grupo criminal organizado transnacional y terrorista.

El documento establece que la clasificación tendrá una vigencia de cinco años a partir de su publicación, sin perjuicio de las prórrogas por períodos iguales y las revisiones contempladas en la legislación.