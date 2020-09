Dejó pasar a su rival que se equivocó de camino antes de la meta

El fin de semana, durante una competencia de Triatlón en España, Diego Méntrida corría detrás de un rival, cuando éste se equivocó y perdió el rumbo hacia la meta.

Méntrida se enfilaba a ingresar en el último lugar, exhausto por la carrera y resignado ya a ese cuarto lugar sin ser reconocido en el podio.

Mientras que James Teagle iba en el tercer lugar, pero en el último giro se equivocó y chocó con una barda de seguridad mientras Méntrida lo pasó y quedó desconcertado. El inglés mostró su enojo por su error a pocos metros de la meta, pero justo frente a la meta, el madrileño se quedó parado y esperó que su rival entrara en el lugar que le correspondía.

El gesto quedó grabado y pese al no lograr un lugar en el podio, Diego Méntrida se ganó el reconocimiento de todas las personas que se encontraban en la meta observando el suceso.

"Al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía. No debió de ver el desvío a meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el caso es que se lo merecía", dijo Diego tras consultarle en la meta sobre el gesto.

Cuando todos fueron conscientes del gesto, ya en meta, llegaron los aplausos y el reconocimiento para el joven de 21 años, que apenas lleva unos años dedicado al triatlón.

El inglés le agradeció su noble actitud y permitirle recuperar el puesto que le hizo ganador de la medalla de bronce en el Triatlón de Santander.

*Con información de El Mundo