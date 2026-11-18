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El delantero guatemalteco Darwin Lom tendría los días contados en The Strongest, equipo sudamericano.

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El atacante no continuaría en el conjunto boliviano para la próxima temporada y su situación física también le impediría volver a jugar con el equipo aurinegro en lo que resta del actual campeonato.

Según los reportes desde Bolivia, Lom regresará este jueves a La Paz para cumplir con su vínculo contractual, que tiene vigencia hasta el próximo 13 de diciembre.

DARWIN LOM NO VA MÁS EN THE STRONGEST El delantero no renovará con el Tigre y volverá a La Paz este jueves para cumplir contrato que vence el 13 de diciembre. Además, es baja de 3 a 4 semanas, por lo que no jugará más con la oro y negro. https://t.co/UmvkiUIVVS — Daniel Robles Cortez (@DanielRoblesCo3) November 17, 2026

Sin embargo, el delantero deberá permanecer alejado de las canchas entre tres y cuatro semanas debido a una lesión en el tobillo derecho.

El guastatoyano sufrió la molestia durante su participación con la Selección de Guatemala en la última fecha FIFA. Aunque fue convocado por Luis Fernando Tena para los encuentros frente a Canadá, únicamente pudo disputar 45 minutos en la derrota 3-2 en El Trébol.

Además, el legionario mencionó semanas atrás que ha tenido diferencias con el entrenador del club aurinegro:

“Desde el día que regresé de la selección cambiaron muchas cosas, no me han tomando en cuenta”. ️️ Darwin Lom habla sobre su situación actual con The Strongest y su entrenador Zago. #VamosGuate #LigaGT #SeleMayor https://t.co/C9hiH56S4z — @canteranosnet (@canteranosnet1) November 2, 2026

Posteriormente, quedó fuera de la convocatoria para el segundo compromiso en Toronto debido a un esguince de grado uno en el tobillo derecho. El propio futbolista reconoció que venía arrastrando molestias durante buena parte del año.

Esta situación complica su cierre de temporada con The Strongest y abre la puerta a una posible salida del futbol boliviano. En ese país ya se habla del interés de clubes de Perú e incluso de la posibilidad de que el atacante pueda llegar a la MLS.

SE LESIONÓ CON GUATEMALA Y NO VUELVE A THE STRONGEST Portales guatemaltecos anuncian que Darwin Lom se lesionó en el último partido con Guatemala el pasado viernes. El jugador no viajó con su selección a Canada para el partido de esta noche. #TheStrongest https://t.co/udiLrQgbbg — Futbolmanía Bolivia (@Futbolmania01) November 17, 2026

¿Cómo le fue a Darwin Lom en Bolivia?

El delantero, conocido como "Showtime", registra 12 goles en 19 partidos disputados en la liga boliviana durante la presente temporada. Sus números lo mantienen como el máximo goleador del Tigre, aunque su futuro apunta a estar lejos de La Paz.