La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó una motocicleta abandonada en la 7a. avenida y 38 calle de la zona 3 de la ciudad capital.

De acuerdo con las autoridades, en ese vehículo se conducían dos individuos que intentaron asaltar al conductor de un automóvil, pero no lograron su objetivo y en huida dejaron tirada la motocicleta.

La motocicleta fue abandonada por los delincuentes. (Foto: PMT)

Las autoridades competentes quedaron a cargo del procedimiento correspondiente luego de que este vehículo quedara sobre la cinta asfáltica obstaculizando el tránsito en el sector.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los delincuentes. No se reportaron personas heridas tras este hecho a inmediaciones del estadio El Trébol.

El tránsito se vio afectado luego de un intento de asalto en la zona 3. (Foto: PMT)