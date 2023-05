La denuncia de un padre de familia por la mala atención en un hospital (video)

La denuncia que realiza un padre de familia que tiene internado a un hijo en el Hospital de Retalhuleu y no le permiten ingresar al centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: La persecución en carretera a El Salvador que dejó dos detenidos

Un padre de familia realizó una denuncia durante una fiscalización que realizaba el diputado Aldo Dávila, en la que indicó que su hijo se encuentra internado en el Hospital de Retalhuleu y que no le permiten ingresar para entregar el medicamento que tuvo comprar.

"Ya estamos cansados nosotros los retaltecos de que den un pésimo servicio, mal servicio. Lastimosamente mi hijo está hospitalizado desde hace dos días acá en el hospital y mi hijo está tomando este medicamento (...) yo lo tengo que comprar, pero acá no me dejan entrar", denunció el angustiado hombre.

Además, detalló que su hijo de 11 años ha tenido convulsiones y que es urgente el medicamento, pero que para ingresar debe esperar a una mujer identificada como "La Licenciada". También explicó que el trato en ese centro hospitalario es malo.

"Yo soy líder comunitario y los señores acá no tienen carácter, no tienen la relación humana para tratar a la gente. Si o no pueblo ", dijo el padre de familia a Dávila, a las afueras del centro asistencial.

Genera reacciones

El video de la denuncia se ha hecho viral en las últimas horas y ya genera decenas de comentarios y reacciones sobre los malos tratos en los distintos hospitales públicos de todo el país. Esto fue lo que denunció el padre de familia: