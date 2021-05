31 acusados de violencia sexual trabajan en el Mineduc, según diputados

Durante una citación en el Congreso, dos diputados denunciaron que muchos maestros, cuando son condenados por delitos sexuales, no son destituidos sino cambiados a hacer tareas administrativas.

Los diputados Cristian Álvarez y Andrea Villagrán denunciaron que 31 personas condenadas por agresiones sexuales laboran en el Ministerio de Educación (Mineduc) y que las autoridades se niegan a destituirlos.

Luego de una citación en el Congreso, el diputado Álvarez compartió en sus redes sociales que la ministra de Educación, Claudia Ruiz, "se niega a despedir" a los agresores, pese a que aparecen en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS).

"Citamos a la ministra de Educación pero no llegó y a cambio nos envió a representante del Viceministerio Administrativo y de Recursos Humanos, pero ninguno supo responder nuestras interrogantes, pese a que hay pruebas que las personas siguen contratadas", criticó el congresista.

Villagrán aseguró que, a pesar de la existencia del RENAS, las autoridades del Mineduc no realizan ningún seguimiento y que ellos mismos desconocen cuántos agresores sexuales trabajan en ese ministerio.

NO DESPIDEN A AGRESORES SEXUALES EN MINEDUC | La Ministra de Educación se niega a despedir a 31 personas con condenas por abuso sexual. Estas personas fueron trasladadas a áreas administrativas para no despedirlas. pic.twitter.com/dBaQlwLOs0 — Cristian Alvarez (@_cristiangt) May 10, 2021

"Hay datos que muestran que 977 maestros han sido denunciados por violencia sexual, desde pornografía, hasta abusos, pero siguen trabajando con niños y no le ponen atención", manifestó la diputada.

Ambos legisladores coincidieron en que existe involucramiento de las direcciones departamentales quienes, muchas veces se niegan a destituirlos porque pertenecen al sindicato.

Exigimos que se resguarde la seguridad de los niños y niñas, no pueden tener a agresores trabajando en esa cartera. — Andrea Villagrán (@AVillagran502) May 11, 2021

Según Álvarez, muchos de los maestros condenados en lugar de ser destituidos, fueron colocados en tareas administrativas y varios de los señalados tienen congeladas sus plazas mientras resuelven su situación legal.

"El problema es que la ministra perdió el rumbo desde que se hizo amiga de Joviel Acevedo. El presidente optó por hacerlo, porque él los amenaza con manifestaciones y como tiene tantos problemas con la pandemia, no les importa que los niños estén en riesgo", lamentó el diputado Álvarez.

Durante la citación, las autoridades del Mineduc indicaron que presentarán informes por escrito, luego de realizar un análisis relacionado con el caso. La ministra de Educación no se ha pronunciado por estos señalamientos.