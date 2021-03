Los supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos exigen Q300 a vendedores de la Sexta Avenida "por las buenas o por las malas".

Vendedores de varios locales de la Sexta avenida de la zona 1 denunciaron que presuntos estudiantes de la Facultad de Derecho que participan en la Huelga de Todos los Dolores de la Universidad de San Carlos, han llegado a extorsionarlos, pese a que la "talacha" fue suspendida.

Una de las vendedores afectadas comentó a Soy502 que los supuestos sancarlistas llegaron con fotocopias de una carta del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores en la que solicitaban apoyo para financiar las actividades huelgueras y de ayuda social.

Al principio pidieron Q150, pero después comenzaron a exigir Q300. Han estado llegando todos los días y los amenazan con realizar destrozos a sus comercios si no les cumplen.

"Nosotros los hemos apoyado todos los años, pero siempre ha sido voluntario. Venían sólo una vez a dejar la carta, nos daban una fecha para regresar a recoger el apoyo a los que quisieran y dejaban los Bonos. Pero, por el Covid-19 dijeron que este año no lo harían y ahora vienen estos con capuchas rojas", detalló la vendedora.

Los supuestos estudiantes han llegado a diario a exigir el dinero. Incluso, el miércoles 25 de marzo llegaron sin capucha dos hombres y dos mujeres con una lista de quiénes no habían pagado el bono para amenazarlos con destrozar el comercio. "Parecían extorsionistas", criticó la denunciante.

Honorable se desliga

Uno de los dirigentes del Honorable Comité de Huelga de Todos Los Dolores 2021, identificado como "Batz", se desligó de la actividad del cobro que están haciendo los supuestos estudiantes.

"Este año se dictaminó que por la situación económica del país no se pediría ninguna colaboración, además las actividades que se están realizando no conllevan ningún gasto", señaló.

"Batz" indicó que "no está autorizada" la talacha, la venta de boletines, ni de bonos. "Como Honorable no reconocemos esta recaudación, ni sabemos quiénes la están realizando. Estamos enterados que usan capucha roja, pero no podemos determinar de quiénes se tratan", manifestó.

El huelguero criticó la forma en que se está haciendo cobro. "Pareciera que se trata de una extorsión. No podríamos permitir algo así cuando lo hemos condenado y rechazado. A nivel nacional no se está haciendo ninguna solicitud de apoyo", recalcó.

En tanto, los vendedores de "La Sexta" indicaron que se están organizando para defenderse de los encapuchados que los llegaron a amenazar, pues no están dispuestos a pagar nada, más cuando el Honorable se desligó de ese grupo y no autorizó ningún cobro o colaboración.