Piloto de picop sin placas amenaza con una pistola en zona 9 (video)

El piloto de un picop fue denunciado en redes sociales por intimidar a otro conductor, por no cederle el paso, en zona 9.

En las imágenes se observa que un hombre que conduce un vehículo tipo picop rojo amenaza a una persona con un arma de fuego.

La denuncia colgada en redes sociales explica que el piloto del vehículo rojo comenzó a bocinar al hombre por no cederle el paso.

Metros más adelante, el piloto del picop le dio alcance y lo amenazó con un arma de fuego.

"Pues esto me acaba de suceder en zona 9. Un Amarok sin placas me bocinó por no darle la vía. De hijueputa no bajaban sus gritos hacia mí. Justamente estaba llegando a mi trabajado y pude parquearme para grabarlo por el tráfico que había y pues, el video habla por sí solo", se lee en el video publicado en redes sociales.