Denzel Washington sobre Will Smith: "¿Quiénes somos nosotros para condenar?"

Denzel Washington opinó sobre la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock: "¿Quiénes somos nosotros para condenar?"

“No quiero decir de qué hablamos, pero allí, pero por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros pudo haber sido ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de la situación, pero sé que la única solución fue la oración, tal como yo lo veo”, agregó Denzel Washington, quien fue uno de los que se acercó a calmar a Will Smith el día del incidente.

El actor Denzel Washington ha compartido sus pensamientos sobre el incidente de Will Smith al abofetear a Chris Rock, durante los Premios Óscar del domingo, luego de que se le viera consolando al ganador del premio de la academia, después del incidente.

Wow Will Smith slaping Chris Rock on stage #Oscars #AcademyAwards #Oscars2022 pic.twitter.com/FfXbufxdqV — ☕ (@rosidian_tr) March 28, 2022

“Bueno, hay un dicho: 'Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal'”, dijo Washington el sábado por la mañana durante una discusión sobre su carrera y su fe, con el autor y obispo TD Jakes, durante una cumbre de liderazgo, según detalla la Revista Variety.

"El diablo dice: 'Oh no, déjalo en paz, es mi favorito'", continuó. “Por el contrario, cuando el diablo te ataca, tal vez es porque está tratando de hacer algo, ¿verdad? Y por alguna razón, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche”.

Denzel Washington is a wise OG for telling Will Smith “at the highest moment becareful that’s when the devil comes for you” facts. Will and Chris should sort this out… #Oscars pic.twitter.com/CS67YxlhN8 — Aria (@ariaischic) March 28, 2022

Durante el discurso de aceptación de Will como Mejor Actor, Smith agradeció a Washington por compartir estas sabias palabras: “En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti”. La estrella de “La tragedia de Macbeth” continuó: “Afortunadamente había gente allí. No solo yo, sino otros, Tyler Perry, vino inmediatamente.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2 — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022

“No quiero decir de qué hablamos, pero allí, pero por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros pudo haber sido ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de la situación, pero sé que la única solución fue la oración, tal como yo lo veo”, agregó Washington.

Las acciones de Smith resultaron en la renuncia del actor a la Academia, que hizo saber a través de un comunicado publicado el viernes. También se disculpó con Rock por el incidente.