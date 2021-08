Israel desarrolla fármaco para aliviar a pacientes graves de Covid-19 en 5 días

Un fármaco desarrollado en Israel puede lograr el alta hospitalaria de pacientes graves de Covid-19 en un lapso no mayor a 5 días.

El Centro Médico Sourasky, en Tel Aviv, creó el EXO-CD24 y actualmente ya completó dos fases de ensayos sin que se registraran efectos secundarios significativos en los pacientes recuperados.

El ensayo de fase II confirmó los resultados de la fase I, que se llevó a cabo en Israel y vio a 29 de 30 pacientes en condición moderada a grave recuperarse en unos días.

"El objetivo principal de este estudio fue verificar que el medicamento sea seguro", dijo el profesor Nadir Arber. "Hasta el día de hoy no hemos registrado ningún efecto secundario significativo en ningún paciente de ambos grupos".

El ensayo se llevó a cabo en Atenas, porque Israel no tenía suficientes pacientes relevantes. El investigador principal fue el comisionado de coronavirus de Grecia, el profesor Sotiris Tsiodras.

Arber y su equipo, incluido el doctor Shiran Shapira, desarrollaron el fármaco basándose en una molécula que el profesor ha estado estudiando durante 25 años llamada CD24, que está presente de forma natural en el cuerpo. “Es importante recordar que 19 de cada 20 pacientes con Covid-19 no necesitan ninguna terapia”, dijo Arber.

"Después de una ventana de cinco a 12 días, alrededor del 5% de los pacientes comienzan a deteriorarse". La principal causa del deterioro clínico es una sobreactivación del sistema inmunológico, también conocida como tormenta de citocinas.

“ “Estamos muy contentos de haber encontrado una herramienta para abordar la fisiología de la enfermedad” ” Nadir Arber Médico-profesor

En el caso de los pacientes con Covid-19, el sistema comienza a atacar las células sanas de los pulmones. "Este es exactamente el problema al que se dirigen nuestros medicamentos", dijo. CD24 es una pequeña proteína que está anclada a la membrana de las células y cumple muchas funciones, incluida la regulación del mecanismo responsable de la tormenta de citocinas.

Arber enfatizó que su tratamiento, EXO-CD24, no afecta el sistema inmunológico en su conjunto, sino que solo ataca este mecanismo específico, ayudando a recuperar su correcto equilibrio. "Esta es la medicina de precisión", dijo. “Estamos muy contentos de haber encontrado una herramienta para abordar la fisiología de la enfermedad”.