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Las autoridades capturaron a seis personas que son presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a robar vehículos de alta gama.

Seis personas fueron capturadas tras 12 diligencias de allanamiento con el objetivo de desarticular a "Los Enanos", una estructura criminal relacionada al robo de vehículos que opera en la ciudad de Guatemala, Mixco, Zacapa e Izabal.

Los operativos fueron coordinados por el Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos de la capital, Mixco y San Juan Sacatepéquez.

Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la organización criminal, quien fue identificado como: Heber "N", de 43 años, con orden de captura por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas, además cuenta con antecedentes por robo de vehículos y robo agravado ambos del año 2011.

Seis personas fueron capturadas, entre ellas el presunto líder la organización criminal. (Foto: PNC)

Franklyn "N", de 30 años; Jonathan "N", de 18; Guillermo "N", de 33; y Luis "N", de 20; también fueron aprehendidos por los mismos delitos. Mientras que, Hilary "N", de 21, fue capturada por asociaciones ilícitas.

Luis "N" cuenta con antecedentes por encubrimiento propio registrado el 3 de octubre de este año, tras ser detenido en Gualán, Zacapa, cuando conducía una picop con reporte de robo, por lo que permaneció varios días en la cárcel de Los Jocotes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. (Foto: PNC)

Los comercializaban en Honduras

Durante las diligencias fueron incautadas motocicletas y automóviles usados en hechos delictivos, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintivos de vehículos, entre ellos: tarjetas de circulación, placas y calcomanías, entre otros indicios que permitirán fortalecer la investigación.

Automóviles y motocicletas también fueron decomisadas por las autoridades. (Foto: MP)

Las pesquisas revelaron que la estructura se dedicaba a robar vehículos de alta gama para luego comercializarlos en Honduras, según informó el MP.

"Se continúan con las investigaciones para establecer la estructura completa de la organización, identificar posibles cómplices y determinar el número total de vehículos robados y vendidos ilegalmente por la banda", agregó la PNC.