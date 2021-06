China y Estados Unidos desatan carrera espacial

SpaceX tiene más de mil satélites que transmiten Internet de alta velocidad a la Tierra, pero China promete ofrecer velocidades más altas con el lanzamiento de lo que llama el primer satélite 6G del mundo. Así es como ambos están en la búsqueda de construir poderosas redes de Internet en el espacio.

La carrera espacial por el control del Internet se ha desatado entre China y EE. UU. El Internet por satélite se considera una extensión de muchos de los servicios de Internet terrestre y se espera que el Internet satelital valga más de US$400 mil millones para 2040.

"El mundo parece tener un apetito insaciable por el ancho de banda", dice Elon Musk, dueño de SpaceX. Esta competición esta tomando lugar en un área conocida como "pequeña órbita terrestre".

"El primero que llegue, es el primero que dará servicio, por eso la gran carrera espacial por ocupar esos espacios orbitales, pues este pondría sus reglas y eso concierne en seguridad y privacidad", dice Namrata Goswami, investigadora espacial independiente.

Todavía Space X está a la cabeza, mientras que el reciente prototipo chino ha demostrado ser más veloz para construir una red de internet poderosa en el espacio.

China dice que 6G es una extensión del 5G, que ya se ha instalado en varias ciudades chinas. Esta tecnología se supone transformará la economía del país asiático.

Con el 6G se podrá automatizar exponencialmente, pasar de la manufactura a la impresión 3D digital, mejores vehículos autodirigidos. Media vez el primer país que se logre posicionar, impondrá sus términos y condiciones y estandarizará los procedimientos de ese mercado en particular, explica Goswami.

Space X tiene una ventaja diferente sobre China

Space X tiene su propia cadena de suministro para producir los satélites y maneja todo desde el lanzamiento para operarlos. Le ha tomado a la compañía cerca de tres años para instalar una constelación de más de mil satélites, con una meta de 12 mil, es un proyecto ambicioso para conectar al mundo.

"Esto proveerá zonas rurales, naves y otros vehículos, lo que ayudará a más de 3 mil millones de personas que no tienen acceso a Internet", dice Therese Jones, del Satélite Industry Association.