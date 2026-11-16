Refréscate en las pozas del Salto de Ixchel, un balneario natural de acceso libre

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Sumérgete en las aguas cristalinas del Salto de Ixchel, un hermoso balneario natural en Guatemala ideal para disfrutar de la aventura.

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Oculto entre los cañones y la vegetación de la Sierra de Chuacús, el Salto de Ixchel se erige como una de las joyas naturales de Baja Verapaz, en el municipio de Granados.

Esta imponente caída de agua da paso a una serie de pozas de agua fresca y transparente que forman un balneario natural, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y sumergirse en la naturaleza.

El paisaje de la Sierra de Chuacús forma parte del entorno del Salto de Ixchel. (Foto: Cortesía de Yulius Mochilero)

Ubicada en la cuenca del río Ixchel, esta catarata ofrece un entorno fresco y poco intervenido, ideal para la práctica de senderismo y natación en sus pozas naturales.

Ubicación : Aldea Ixchel, Granados, Baja Verapaz, Guatemala.

: Aldea Ixchel, Granados, Baja Verapaz, Guatemala. Horarios : Acceso libre. Recomendado de 6:00 a 16:00 horas, para aprovechar la iluminación natural.

: Acceso libre. Recomendado de 6:00 a 16:00 horas, para aprovechar la iluminación natural. Contacto : Consultar directamente en la aldea Ixchel o en la Municipalidad de Granados.

: Consultar directamente en la aldea Ixchel o en la Municipalidad de Granados. Cómo llegar : Se debe tomar la ruta de la ciudad de Guatemala a San Juan Sacatepéquez, luego a Granados. De allí, camino de terracería hacia la aldea Ixchel y caminata por sendero hasta el río. Se sugiere utilizar vehículo 4x4.

: Se debe tomar la ruta de la ciudad de Guatemala a San Juan Sacatepéquez, luego a Granados. De allí, camino de terracería hacia la aldea Ixchel y caminata por sendero hasta el río. Se sugiere utilizar vehículo 4x4. Precios : Entrada gratuita

: Entrada gratuita Atuendo : Ropa de secado rápido, traje de baño, tenis de montaña con buen agarre, repelente y bloqueador.

: Ropa de secado rápido, traje de baño, tenis de montaña con buen agarre, repelente y bloqueador. Accesibilidad: Dificultad media-alta. No accesible para sillas de ruedas o personas con movilidad reducida.

El Salto de Ixchel se encuentra entre los cañones y la vegetación de la Sierra de Chuacús. (Foto: Cortesía de Luis Fernando Garcia)

¿Qué se puede encontrar en el Salto de Ixchel?

El Salto de Ixchel ofrece diferentes actividades para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y la aventura. El recorrido incluye senderismo de montaña por caminos naturales e inclinados que descienden hacia el río.

Las pozas naturales formadas al pie de la caída de agua permiten disfrutar de un baño en sus aguas frescas y cristalinas. También es un espacio propicio para la fotografía de paisaje debido a la vegetación, las formaciones rocosas y la corriente del río.

La catarata forma pozas naturales de agua fresca y cristalina. (Foto: Cortesía de Luis Fernando García)

Los visitantes pueden llevar sus propios alimentos para realizar un picnic y compartir en las áreas cercanas al río. Además, el entorno permite observar la flora y fauna característica de la región en un espacio poco intervenido.

¿Qué puedes hacer?

Al llegar al fondo del cañón, los visitantes pueden disfrutar de un revitalizante baño en sus pozas naturales de agua cristalina, ideales para nadar y relajarse en un balneario completamente natural y poco intervenido.

La caída de agua es uno de los atractivos naturales de la aldea Ixchel. (Foto: Cortesía de Luis Fernando García)

Además de la recreación acuática, el entorno es idóneo para la fotografía de paisaje gracias al contraste entre las formaciones rocosas, la corriente de la catarata y la flora autóctona. Para completar la jornada, la ribera del río brinda un espacio idóneo para organizar picnics al aire libre y compartir alimentos rodeados del entorno natural.

Otro sitio turístico de Granados

La Sierra de Chuacús, un área de riqueza natural que ofrece paisajes de cañones, bosques de montaña y microcuencas hidrográficas.

También se encuentra la ribera del río Motagua, en la aldea Lo de Reyes, donde los visitantes pueden disfrutar de los parajes naturales que rodean el cauce del río.

Tómalo en cuenta si visitas la catarata

Debido a la distancia y las condiciones del recorrido, es recomendable llevar suficiente agua y alimentos para toda la jornada. También se aconseja utilizar ropa y calzado adecuados para caminar por senderos de montaña, así como estar atentos a los cambios climáticos, ya que las condiciones del terreno pueden variar.

Aprovecha tu cercanía para visitar estos lugares