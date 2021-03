Descubridor de la covid-19 alerta por nuevos tipos de coronavirus

El virólogo británico Edward Holmes, uno de los expertos que reveló que un nuevo coronavirus era el culpable de las extrañas neumonías en China, anunció el hallazgo de otros cuatro tipos de coronavirus en murciélagos.

El estudio encabezado por Edward Holmes, en el cual se encontró cuatro nuevos tipos de coronavirus en murciélagos, relacionados con con el SARS-CoV-2, se realizó en Yunnan, a 1,800 kilómetros de Wuhan, el epicentro de la pandemia.

A poco más de un año después de declararse la pandemia, Holmes también informó de otros tres coronavirus relacionados con el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS, en inglés), una enfermedad que mató a casi 800 personas en 2002, en China.

¿Un SARS-CoV-3 en circulación?

Estos coronavirus fueron hallados en tan solo 400 muestras de murciélagos, tomadas en una zona de la provincia china de Yunnan. Inclusive, Holmes habla de una “sopa de coronavirus” al encontrar tal cantidad de patógenos relacionados con la covid-19, que ha paralizado el mundo el último año.

De hecho, el virólogo indica que un hipotético SARS-CoV-3 puede estar ya en circulación en la región donde se hizo el estudio.

“Las especies de animales salvajes tienen una gran cantidad de virus y es posible que uno de ellos emerja y cause una epidemia o una pandemia en humanos. No son cosas que solo pasan una vez cada 100 años", aseveró.

Sin embargo, el investigador reconoció que "estos eventos de aparición de enfermedades están causados por las actividades humanas, no por los murciélagos y otros animales”. Holmes pone de ejemplo la minería de extracción de piedra caliza, la cual es una invasión de los ecosistemas -propios en Yunnan- que da lugar a la salida de los murciélagos de sus refugios. Eso causaría una mayor expansión de los patógenos: “Es obvio que emergerán nuevos virus”, añade el científico.

Entre los coronavirus que se han descubierto, uno de ellos ya es el segundo más parecido al virus de covid-19. Lo han bautizado ya como RpYN06, y sus secuencias genómicas coinciden en un 94.5% con el coronavirus actual.

Le sigue el ya conocido RaTG13, que se halló en 2013, también en Yunnan, luego de que en abril de 2012 seis mineros se infectaron y sufrieron una neumonía grave. Las víctimas, de las cuales tres fallecieron, se encontraban limpiando una mina con heces de murciélagos.

Pangolines

El mismo estudio de Edward Holmes, relata que tres de los cuatro nuevos coronavirus -parientes del SARS-CoV-2-, parecen cercanos a otro coronavirus encontrado en pangolines. Estos animales fueron los primeros a los que se culpó por la expansión del virus, sin embargo, “todavía no hay datos suficientes para determinar el papel de los pangolines en la evolución y la emergencia del SARS-CoV-2, si es que han tenido algún papel”, explica Holmes.

Lo contradictorio

Juan Emilio Echevarría, virólogo de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, indica que el estudio de Holmes “no aporta nada significativamente nuevo sobre el origen evolutivo del SARS-CoV-2, y mucho menos sobre la fuente epidemiológica de la pandemia”.

“No se ha encontrado SARS-CoV-2 en ningún murciélago, por lo que no se explica cómo casi se asegura que son el reservorio natural del virus y la fuente epidemiológica de la pandemia. Tampoco se entiende cómo se habla en el mismo tono especulativo de hospedadores intermediarios, cuando el SARS-CoV-2 no se ha detectado en ningún animal al que no se lo hayamos transmitido nosotros”, afirma Echevarría.