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Esta noche, la Plaza de la Constitución se volvió el espacio que reunirá música, comida, atracciones y exhibiciones que marcaron el inicio de las fechas navideñas.

La Municipalidad de Guatemala inició este viernes 20 de noviembre al Festival Navideño en la Ciudad 2026, en la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Sexta, en la zona 1 del Centro Histórico.

Esta celebración reúne luces, música, juegos y atracciones familiares para celebrar las fiestas de fin de año con familia y amigos.

Cientos de visitantes se reúnen en zona 1 para disfrutar de todo lo que este festival tiene para ofrecer.

Un video muestra cómo luce el festival desde lo alto.

Así se ve la inauguración del Festival Navideño de la Ciudad en la Plaza de la Constitución : Wilder López https://t.co/jylcT8x0u9 — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 21, 2026

Durante esta primer noche, la Banda FM de Zacapa celebró sus 48 años de trayectoria musical y abrió el festival con su show.

Cabe recordar que esta festividad estará disponible para todo público hasta el 20 de diciembre y estará abierto desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas.

Esta festividad contará con diversas actividades en distintas fechas que encenderán la alegría navideña que tanto une a los guatemaltecos.

¡Desde el aire! Así se ve la inauguración del Festival Navideño de la Ciudad en la Plaza de la Constitución : Wilder López https://t.co/gKeDkKE3BL — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 21, 2026