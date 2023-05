El desgarrador relato del sobreviviente de masacre en Texas (video)

En Houston, Texas, Estados Unidos un hombre masacró a sus vecinos luego de que ellos le pidieron que no disparara al aire pues esto hacía llorar a su hijo.

Integrantes de una familia y amigos hondureños perdieron la vida a manos de un mexicano, quien irrumpió en la casa de las víctimas y abrió fuego luego de que uno de ellos le pidiera que dejara de disparar.

Otros pobladores de la zona no salieron, pues explicaron que es común que en la zona se escuchen balaceras. El supuesto responsable de matar a 5 personas es Francisco Oropeza, de 38 años, quien huyó y se escondió entre el bosque cercano, la policía aún no tiene pistas sobre su paradero por ello ofrece $80,000 por datos para encontrarlo.

El pasado viernes el hijo de sólo 1 mes y medio de edad de Wilson García estaba llorando por eso le pidieron de manera considerara que no hiciera ruido, según explicó a Telemundo el sobreviviente entre lágrimas.

"Nos dijo que él estaba en su propiedad y podía hacer lo que quisiera", contó Wilson a los medios durante una vigilia en nombre de las víctimas celebrada en Cleveland (Texas).

Según García él llamó a la policía pues los disparos sonaban cada vez más fuerte, luego vio en el garage de su casa a Oropeza, quien cargó su arma. "Le dije a mi esposa: 'Métete. Este hombre está cargando su arma y mi esposa me dijo que mejor entrara yo porque ' a mí no me va a disparar pues soy mujer", agregó.

Tras esto el victimario ingresó al garage y abrió fuego matando a su esposa, luego entró a la casa y mató su hijo de ocho años, a su primo y la esposa y a una amiga que estaba de visita, una de las personas mencionadas murió protegiendo al bebé de Wilson, pues puso su cuerpo de escudo.

La esposa de García, Sonia Argentina Guzmán de 25 años estaba parada frente a la puerta de la entrada principal y fue la primera en morir, al parecer había varias personas más en la casa pues su esposa había ido a un retiro de la iglesia y estaban celebrando.

"Yo salí corriendo por la ventana y él salió atrás de mí y no me alcanzó, salí a pedir ayuda, cuando no nos pudo alcanzar a los demás que escapamos, se regresó a rematarlos a todos y fueron 5 los que mató, nosotros escapamos dos y se regresó y comenzó a dispararles en el suelo a pesar que ya estaban tirados, les disparó en la cabeza, se acercó al porche y a la primera que agarró fue a mi esposa", dijo.

Con información de Telemundo.

Este es el desgarrador relato:

