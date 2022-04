"Dios, llévame al cielo": La desgarradora súplica de una niña víctima de bullying

Una niña de 5 años hizo una desgarradora súplica al vivir un verdadero infierno en su centro de estudios por parte de sus compañeros.

Según la familia de la pequeña llamada Agustina unos la discriminan y otros la hacen a un lado en el recreo y en el aula, además recibe sobrenombres como “gorda chancha”.

Según su padre llamado Juan Carlos Palma, desde que comenzó la escuela pide a Dios que se la lleve, incluso le cambió el carácter. Sus padres se sienten impotentes, pues ya no es la misma pequeña que tiene alegría.

Ellos asumieron que algo estaba mal con su pequeña cuando ella, al regresar de la escuela, siempre estaba llorando y enojada, tirando sus cosas y dejó de hacer las cosas que le gustaban.

“El año pasado le decían cosas en el jardín, como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, contó.

Fue su hermana de 18 años quien logró que ella hablara de su angustia. “Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’, ‘gorda p&%$’... ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, explicó su padre.

En un intento desesperado por ayudarla la familia subió un video a redes sociales donde ella explica lo que atraviesa aunque temen que la escuela actúe contra ellos tras la difusión del material el lunes 11 de abril, luego de esto la nena ya no regresó a la escuela.

“Se siente mejor estando en casa, pero basta mencionar la escuela para que se ponga mal. Se encierra. Esto es para nosotros un proceso difícil y como papá se me parte el corazón de ver a mi hija así y de saber que esté padeciendo tanta crueldad”, dijo, firmando que ya había pedido ayuda en el centro de estudios pero la maestra no les puso atención.

“Me dijo que iba a tomar cartas en el asunto pero siguió pasando. Nosotros aguantamos la situación como familia y Agus terminó el jardín, pensamos que eso iba a terminar en primer grado y no fue así. Siguió ocurriendo y ella comenzó a darse cuenta de la gravedad de las cosas que le dicen en cada insulto... La dejaron apartada, empezó a jugar sola en la escuela y nosotros notamos su cambio de actitud y seguía sin querer contar qué le pasaba”.

“No quiero ir más a la escuela, me quiero ir al cielo”, y se largaba a llorar, agregó que le dijo a su hermana luego de mucho tiempo.

Al acudir con las autoridades de la institución ella les dijo:

“La directora la culpó a ella de salir al recreo para ir al comedor a pedirle a la celadora que le dé gallegas y pan... También me dijo que debe ser diabética y me preguntó si está en tratamiento médico por el peso... Yo esperaba que ella llamara a los padres de los niños que la insultan para hablar con ellos. Eran cuatro las familias las que se debía juntar. No conozco a ninguno porque por mi horarios de trabajo pude ir pocas veces a la escuela y creo que no son del barrio, ha habido varios casos de niños golpeados adentro de la escuela, hay otras denuncias”, comentó.

“Cuando le dije a la directora que haría eso, como tomándome el pelo, me dice: ‘¿Conocés la escuela Toro? La Dirección está a la vuelta, si la quiere hacer...’ Yo fui a contarle lo mal que se siente mi hija y me encontré con actitudes que no vienen al caso y que no esperaba. Me dijo que los videos que subió mi cuñada fueron una payasada”.

La familia pide justicia para resolver el caso, invocando a los padres de los niños que hacen bullying que eduquen a sus hijos mostrándoles el bien y el mal.

