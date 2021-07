Autoridades desmienten operativos para multar por no usar mascarillas

El hombre asegura que a un amigo le fue impuesta una multa por 100 quetzales.

En redes sociales se viralizó un video en el que un hombre asegura que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) han instalado puestos de registro para verificar el uso de la mascarilla.

"Muchá los que andan en la calle hay tienen cuidado porque hoy si hay puestos de registro de PMT y PNC, aquí en la Roosevelt acabo de pasar dos, en donde están revisando que la mara lleve mascarilla dentro del carro", asegura el autor del clip.

Según el protagonista del video, un amigo fue multado por esta causa y le envió fotografías de la sanción.

"A un cuate me mandó foto hace un rato, que le samparon multa por no cargar mascarilla dentro del carro. La multa es de 100 pesos", dijo el hombre.

Hombre asegura que instalaron operativos para verificar el uso de mascarilla. Sin embargo, las autoridades lo desmienten.

PMT de Guatemala desmiente

El autor del video no especifica que Policía Municipal de Tránsito es la que estaba implementando los supuestos operativos. Sin embargo, la PMT de Ciudad de Guatemala aclaró que no han impuesto sanciones.

"PMT Ciudad de Guatemala aclara que no ha multado a conductores por no usar mascarilla. No crea en datos falsos que pretenden confundir, alterar y provocar inconvenientes", afirmó Amílcar Montejo, Intendente de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala a través de redes sociales.

Hoy más que nunca sigamos utilizando mascarilla para evitar que pandemia nos siga afectando. Hagamos todo a nuestro alcance para combatir esta enfermedad.



Se desmiente que se haya multado a conductores por no usarla.



Juntos logramos más. pic.twitter.com/UmHZzfEuj1 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 17, 2021

PNC tampoco ha instalado estos operativos

Por su parte, Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil indicó que sus operativos "son de seguridad y prevención" y que sí se les recomienda a los automovilistas que usen la mascarilla para prevenir contagios, pero no se imponen multas.