La líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, rompió su copia del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión, en un duro gesto político tras escuchar al mandatario promocionar sus logros en el cargo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, que estaba ubicada detrás de Trump y junto al vicepresidente Mike Pence durante la ceremonia en el Capitolio, tomó el documento y lo destrozó de manera muy visible, en una reacción que se volvió viral.

Cuando un periodista le pidió que explicara lo que había hecho, Pelosi dijo: "Era lo más cortés, considerando la alternativa".

La tensión entre ambos se sintió desde el comienzo del acto, pues al llegar Trump rompió con la tradición al no saludar a Pelosi, quien se quedó con la mano extendida.

Luego, mientras Trump hablaba, la líder demócrata (sentada siempre en silencio detrás del mandatario) frunció el ceño en repetidas ocasiones, sacudió la cabeza y sonrió irónicamente. Para finalmente romper su copia del discurso mientras los republicanos aplaudían de pie al presidente al final de su discurso.

Speaker Nancy Pelosi on why she ripped up President Trump’s speech: “Because it was the courteous thing to do considering the alternatives.” pic.twitter.com/nYTjAZAwGo — Jason Donner (@jason_donner) February 5, 2020

Más tarde, en Twitter, la líder política de 79 años dijo que los demócratas: "Nunca dejarán de extender la mano de la amistad para lograr que las tareas se lleven a cabo".

‘It was a manifesto of mistruths’ — Nancy Pelosi explains why she ripped up Trump’s speech pic.twitter.com/2ZrfDapVNY — NowThis (@nowthisnews) February 5, 2020

Trump fue llevado a un juicio político por la Cámara de Representantes hace seis semanas y el episodio con Pelosi ocurre un día antes de que el Senado vote seguramente la absolución del presidente por los cargos de abuso de poder y obstrucción de la justicia.