¡Se desploma! Facebook pierde el 24% de acciones

Meta sufrió la caída en sus acciones con el 24%, ha sido la mayor crisis de su historia.

Este jueves 27 de octubre, las acciones de Meta, compañía de Facebook, se vieron afectadas tras desplomarse hasta en un 24%.

La fuerte caída se dio a conocer luego de una respuesta directa a los contables presentados en el primer trimestre de este 2022. Según se informó, Facebook mostró decadencia con el desplome en los ingresos del 4.5% a diferencia del tercer trimestre de 2021.

Incluso, en el año de la pandemia (2020), los ingresos que obtuvo Facebook de manera interanual fue positivo con el 10.7%, sin embargo, las cifras de ese entonces era considera baja.

Facebook revenues fell 4.5% over the last year, the largest decline in company history. $META pic.twitter.com/PhjgGuPdr4 — Charlie Bilello (@charliebilello) October 26, 2022

Lo anterior, significa una retroceso para dicha compañía, pues nuevamente muestra una variación negativa, en esta ocasión siendo la mayor de la historia de su fundación.

Esto también ha provocado que los inversores no ven que los proyectos del desarrollo del Metaverso y gasto publicitario para 2023, previsto por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, sean lo suficientemente promisorios.

En cuanto a los números, estos dejan claro que Meta está dispuesta a seguir gastando de manera "agresiva", pese a la recesión en Estados Unidos de 2023.

Por aparte, Meta quedó expuesta en todo este 2022, luego de haber cambiado su nombre para centrarse en el Metaverso, que es aquella realidad virtual que es compartida con personas que pueden interactuar mediante avatares.

*Con información de Infobae