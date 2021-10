Fuerte llamarada en la superficie del Sol podría provocar tormenta magnética

La Nasa detectó una fuerte llamarada sobre la superficie del Sol, un evento que ha sido catalogado en la máxima clase de la escala de medición de la actividad de nuestra estrella. Esto podría provocar una tormenta magnética.

El Sol emitió una llamarada significativa que alcanzó su punto máximo el 28 de octubre de 2021. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que observa al Sol constantemente, capturó una imagen del evento.

Las erupciones solares son poderosas explosiones de radiación. La radiación dañina de una llamarada no puede atravesar la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente a los humanos en la superficie; sin embargo, cuando es lo suficientemente intensa, puede perturbar la capa de la atmósfera en la que viajan las señales de comunicaciones y GPS, explican los científicos.

It’s a very ghoulish #SunDay! ☀️



This week, the Sun bubbled and fizzed like a roiling cauldron.



Our Solar Dynamics Observatory caught a glimpse of this ghostly glob of plasma dancing around the Sun’s limb.



See what else happened on the Sun: https://t.co/0dHtU1gOEP pic.twitter.com/1cpnVXg7di — NASA Sun & Space (@NASASun) October 31, 2021

Llamarada de clase X1

La clase X denota las llamaradas más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza. Un X2 es dos veces más intenso que un X1, un X3 es tres veces más intenso, etc. Las llamaradas que se clasifican como X10 o más fuertes, se consideran inusualmente intensas.

El efecto magnético podría durar en el transcurso de este fin de semana. El Servicio de Predicción Meteorológica Espacial de los Estados Unidos (SWPC) ha emitido un aviso, alertando para este fin de semana sobre una de las mayores eyecciones registradas de los últimos años. Explican que cuando la CME se acerque a la Tierra, el satélite DSCOVR de la NOAA estará entre las primeras naves espaciales en detectar los cambios del viento solar en tiempo real y los pronosticadores emitirán las advertencias apropiadas.

A CME associated with Thursday's solar flare is expected to reach earth tomorrow. A G3 (Strong) Geomagnetic Storm Watch is in effect for Saturday and Sunday, and may drive the aurora over the Northeast, to the upper Midwest, to WA state. Check https://t.co/WeNidVVNv6 for updates. pic.twitter.com/GOvR3a8AJX — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) October 29, 2021

Se espera que una CME, asociada con la erupción solar del jueves, llegue a la Tierra. Una Vigilancia de Tormenta Geomagnética G3 (Fuerte) está en vigencia para el sábado y domingo, y puede conducir la aurora sobre el noreste, hacia la parte superior del medio oeste, hasta el estado de Washington, dice la NOAA.

No se podría descartar alguna irregularidad de voltaje en sistemas eléctricos de determinados países, falsas alarmas en mecanismos de protección. Pero pueden ocurrir algunos problemas de orientación y navegación de satélites y fallas en sistemas de GPS, telefonía, señal de televisión e instrumentos de navegación aérea y marina también.