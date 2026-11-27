-

Galindo Ayala, quien es requerida por la justicia estadounidense señalada por delitos de tráfico de personas rechazó ser extraditada.

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Greysy Galindo Ayala, rechazó ser extraditada a los Estados Unidos por delitos relacionados al coyotaje.

La defensa solicitó que sea trasladada a la cárcel de Matamoros, lo cual fue resuelto favorablemente por el Tribunal presidido por el juez César García.

Tras su detención Galindo Ayala se encontraba privada de su libertad en el centro de detención para mujeres Santa Teresa, zona 18.

La señalada es requerida por la justicia estadounidense del Distrito Este de Texas por los delitos de tráfico de personas, así como por conspirar para transportar y albergar migrantes indocumentados.

Además, dentro de la imputación se hace referencia a una orden de aprehensión emitida con fecha 15 de mayo 2024 por los Estados Unidos, la cual se encuentra vigente.

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Greysy Galindo Ayala rechazó ser extraditada a Estados Unidos por delitos relacionados al coyotaje. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/mnRSpkIdRA — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 27, 2026

Renuncia a plazo

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) renunció al plazo de 40 días para que la justicia estadounidense efectué la reclamación formal de Galindo Ayala.

Esto debido a que, según el ente investigador ya cuenta con la documentación respectiva remitida por Estados Unidos en la que se efectúa el requerimiento respectivo.

Con esto, el Tribunal fijó para el próximo 13 de diciembre la audiencia en la que se decidirá si es entregada a la justicia estadounidense.

Galindo Ayala fue capturada el pasado 23 de noviembre en la calle 15 de septiembre, a un costado del parque Jerusalén, en la Gomera, Escuintla.

Durante el operativo le fueron decomisadas dos armas de fuego que contaban con su respectiva documentación.

Su aprehensión se efectuó a requerimiento de la justicia estadounidense por los delitos de conspiración para transportar y albergar a migrantes indocumentados.

Junto a Galindo Ayala también fue capturado Luis Miguel Toledo Santillano, con fines de extradición hacia Estados Unidos por su presunta participación en actos vinculados al coyotaje.