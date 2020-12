Detenido por robar mascarillas: "El Gobierno no da y valen un Q1"

Un hombre fue detenido en la zona 1 de Quetzaltenango, tras robarse tres mascarillas. El joven gritaba que el Gobierno no le daba cubrebocas.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

El detenido explicó que había robado tres mascarillas porque el gobierno no da este insumo.

"Yo robé la mascarilla, porque el gobierno no me puede dar una mascarilla, por eso la robé. El gobierno no me puede dar una mascarilla que cuesta un Q1", gritaba el joven.

#Actualización | Detenido por robo de mascarillas habla sobre el hecho ⬇️



Detenido por robar 3 mascarillas, en la zona 1 de #Quetzaltenango, esto expresó a su ingreso al Centro Regional de Justicia.



Vía @JocolRuben#Stereo100Noticias pic.twitter.com/seVpzVsdfw — Stereo100Noticias (@stereo100xela) November 30, 2020

El Gobierno estableció que toda la población debe usar mascarilla obligatoriamente cuando sale a las calles y en lugares públicos cerrados, debido a la pandemia por Covid-19.

Los agentes de la Policía Nacional Civil empujaron al joven para que ingresara al Centro Regional de Justicia. Mientras que el detenido seguía gritando para que los periodistas escucharan sus argumentos.

El hombre que fue capturado este lunes se encuentra en espera de audiencia ante un juez, quien determinará cómo proceder en este caso.

TE PUEDE INTERESAR:

Bono Familia: Jueces y asesora de diputada en lista de inscritos

LEE ADEMÁS: