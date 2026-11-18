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Los detenidos durante el estado de sitio vigente enfrentan señalamientos por delitos que no están relacionados con el narcotráfico.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de 23 personas en Zacapa e Izabal, departamentos donde el Gobierno decretó estado de sitio desde el pasado 15 de noviembre, como parte de las acciones para combatir la criminalidad y recuperar el control territorial.

Sin embargo, ninguno de los 23 detenidos registra cargos relacionados directamente con el narcotráfico, según el desglose de delitos proporcionado por la institución policial a Soy502.

El dato contrasta con el anuncio del presidente Bernardo Arévalo, quien justificó las medidas extraordinarias de seguridad como parte de una estrategia para enfrentar y desmantelar las estructuras criminales vinculadas con el tráfico de drogas que operan en ambos departamentos.

Ante esta situación, Soy502 consultó directamente a la PNC para establecer si entre las personas capturadas durante el estado de sitio había sospechosos vinculados con el narcotráfico y, de ser así, conocer cuántos eran y bajo qué cargos habían sido detenidos.

En respuesta, el subcomisario Jorge Aguilar Chinchilla proporcionó un desglose de las capturas y los delitos atribuidos a los detenidos en cada departamento.

De acuerdo con esa información, las autoridades reportan 15 capturas en Zacapa y ocho en Izabal, pero ninguno de los delitos consignados corresponde al tráfico, comercio o almacenamiento ilícito de drogas u otras actividades tipificadas específicamente como narcotráfico.

En Zacapa, la PNC reportó seis personas detenidas por hurto, cinco por estafa, tres por violación y una por deserción, para un total de 15 capturas.

En Izabal, las autoridades contabilizaron ocho detenidos, tres por estafa propia, uno por violencia contra la mujer, uno por asesinato, uno por violación, uno por lesiones graves y uno por homicidio.

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Los datos reflejan que los delitos relacionados con el patrimonio, particularmente hurto y estafa, concentran la mayor cantidad de capturas.

Aunque las detenciones responden a distintos hechos delictivos, la información oficial no identifica a ninguna de las personas capturadas como sindicada de delitos de narcotráfico.

Acciones contra el narco

Durante su pronunciamiento, el presidente Arévalo manifestó que su Gobierno buscaría enfrentar y desmantelar las estructuras del narcotráfico que han utilizado la violencia, las amenazas y la intimidación para mantener su influencia en la región.

El presidente Bernardo Arévalo anunció acciones para combatir las estructuras criminales que operan en el oriente del país. (Foto: Archivo / Soy502)

No obstante, el mandatario no precisó públicamente cuáles serían las operaciones específicas para cumplir ese objetivo ni identificó a las organizaciones criminales contra las cuales se dirigirían las acciones de seguridad.

Los resultados policiales proporcionados muestran detenciones por distintos delitos, pero todavía no permiten establecer avances concretos en materia de capturas por narcotráfico, uno de los objetivos centrales anunciados por el Gobierno.

El Gobierno de Guatemala decretó el estado de Sitio mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, publicado el 15 de noviembre en el Diario de Centro América, con una duración inicial de 30 días.

El Congreso de la República ratificó la medida mediante el Decreto 29-2026 e incorporó una disposición que faculta a las fuerzas de seguridad para tomar el control de establecimientos penitenciarios.