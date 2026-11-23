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El Juzgado Quinto Penal tendrá a su cargo la carpeta de dos capturados por delitos relacionados al narcotráfico, en el parqueo de un centro comercial de la zona 16.

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Tras ser ligados a proceso penal, surgen más detalles de los dos sujetos señalados de delitos relacionados al narcotráfico capturados en un parqueo de un centro comercial de la zona 16 capitalina, deberán solventar su situación legal en el Juzgado Quinto Penal.

Los implicados en este proceso son Jefry Jeancarlo Palacios Mejía y Gerver Mayel del Cid, ligados Juzgado de turno por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La detención de Palacios Mejía y Mayel del Cid fue realizada por las fuerzas de seguridad, quienes localizaron posible droga y armas de fuego en el interior de un vehículo que se encontraba en el parqueo antes mencionado en la zona 16.

Al momento de su captura, las autoridades señalaron que ambos detenidos eran responsables de una presunta transacción de droga.

Al momento, sólo se conoce que la judicatura a cargo del expediente será el Juzgado Quinto Penal, sin embargo, aún está pendiente de establecer la fecha de la próxima audiencia.

En la zona 16, elementos de SGAIA incautó una cantidad de "colmillos" con cocaína, armas de fuego y celulares. (Foto: PNC/Soy502)

Los hechos

El pasado 18 de noviembre, agentes de la Sudirección General de Análisis de Información Antinárcotica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), aprehendieron a los sujetos mientras se disponían, presuntamente a realizar una transacción de droga.

Según se conoció los ilícitos incautados fueron hallados un vehículo parqueado.

Datos de la PNC dan cuenta que se incautó 260 "colmillos", con cocaína, tres armas de fuego con su respectiva documentación, dos vehículos, más de Q4,200, tres dólares y cinco celulares.