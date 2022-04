El devastador diagnóstico para un joven que padeció dolores de cabeza por meses

El joven padeció por varios meses de fuertes dolores de cabeza, pero los médicos únicamente le pedían hacer reposo. Tiempo después descubrieron el terrible padecimiento.

Un mal diagnóstico médico estuvo a punto de seguir provocándole severos daños a Oliver Cooper Grace, de 22 años, quien sufría de fuertes dolores de cabeza.

El joven de Reino Unido no soportaba los malestares, así que fue a varias consultas para poder saber qué ocurría. Sin embargo, los médicos únicamente le recomendaban reposo.

Dolores aumentaron

Pasó dos meses así, pero no tenía cambios en su estado de salud, al contrario, los dolores cada vez eran más intensos, hasta el punto de no poder caminar y no poder sus actividades cotidianas.

Pero una noche, todo empeoró, pues no pudo dormir y además de los dolores de cabeza, tuvo vómitos intensos, así que tuvo que ser ingresado a urgencias de un centro hospitalario.

El terrible diagnóstico

Fue entonces cuando un especialista lo examinó y le realizó una prueba de escáner, la cual arrojó un resultó inesperado: el joven fue diagnosticado con un tumor cerebral.

Según Shaveta Mehta, la experta que pudo dar con el motivo de los fuertes dolores de cabeza del hombre, dio a conocer que de no haber encontrado a tiempo la enfermedad, él pudo haber caído en coma.

"La detección de este tipo de alteraciones suelen ser un desafío", manifestó Mehta.

(Foto ilustrativa: Crónica)

Recibe tratamiento

Oliver indicó que se sintió aliviado al saber que le habían detectado la enfermedad, aunque esta fuese de gravedad, pues, el no tener un claro diagnóstico no le podían dar un tratamiento adecuado.

"Entender qué era y que me dijeran qué tratamiento esperaría... era bueno saberlo", declaró Oliver.

El joven ya se sometió a una operación, en donde le seccionaron el 70% del tumor. Tuvo que guardar reposo de varios días en su casa, para poder recuperarse.

*Con información de Crónica.