“No se trata de dinero, se trata de pasión": El día que Cristiano Ronaldo aseguró nunca jugar en el Manchester

A pocos días que se anuncie la contratación de Cristiano Ronaldo como refuerzo del Manchester City, los aficionados recuerdan las palabras del portugués, quien admitía que no jugaría en el Manchester City.

El delantero de 36 años, Cristiano Ronaldo, se convirtió en una estrella con 10 títulos encima, uno de ellos la Champions League, y un Balón de Oro.

Por ese motivo su posible llegada al City ha provocado controversia entre los británicos que han recordado dos momentos en el que el propio artillero descartaba un posible fichaje para el cuadro ciudadano.

Esto ocurrió en 2009, cuando ya se sabía que a final de temporada se marcharía del United, Cristiano fue consultado sobre si aceptaría jugar para el equipo rival, y él dijo:

“Nunca. El City tiene muchos buenos jugadores y podría ser un problema para el United, el Arsenal y el Chelsea. Pero eso no me interesa. Solo me interesa jugar en el Real Madrid y en equipos como el Barcelona y el Valencia”.

Meses después se anunció su llegada al conjunto blanco, en el que se convirtió en un referente, antes de irse en 2018 a la Juventus, enfrentado con la dirigencia de Florentino Pérez.

Antes, en 2015, se le volvió a consultar sobre si se pondría la camisola celeste: “¿Crees que el dinero me va a hacer cambiar de opinión a los 30 años? No lo creo, no creo que esto sea un problema. Si hablas del dinero que podría ir a Qatar, probablemente tendrían más dinero que Manchester City. Pero no se trata de dinero, se trata de pasión”.

Cristiano Ronaldo al Manchester United

Este jueves en conferencia de prensa, Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United, fue consultado sobre si un futbolista puede vestir ambas camisetas:

“La lealtad es uno de los valores que realmente valoro mucho. No esperaría que ningún jugador que haya jugado en un club durante 10 años quiera ir a sus rivales locales. No es para mí. Sé que somos profesionales, pero cuando juegas para Manchester United no vas al City. Hemos tenido ejemplos de eso y realmente no estoy de acuerdo con eso. No daré nombres, pero todos saben a quién me refiero. Ya he dicho suficiente”.