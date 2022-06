El día que Piqué dijo que prefería el futbol que a Shakira

La noticia de la separación de Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar en el mundo, y esta vez se ha viralizado un video donde el jugador del Barcelona menosprecia la intimidad que mantenía con Shakira.

El video fue colgado hace dos meses en el canal de podcast del youtuber Jordi Wild, en la cual entrevista a la estrella del Barcelona. Aunque el video es antiguo y fue publicado a fines de marzo, se ha hecho viral.

En unas de las preguntas, Piqué lanzó un comentario sobre su intimidad con la cantante, quien lo habría cuestionado por hacerla quedar en un segundo plano, además de avergonzarla.

"El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo”, se le escuchó decir al defensor de FC Barcelona.

Acto seguido disparó: “Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo”. El entrevistador quedó impactado con sus palabras y contestó: “O sea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”. Un poco incómodo, el defensor agregó: “Bueno, no lo creo”.

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.