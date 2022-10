El día que Ricardo Arjona contó "su mayor equivocación"

Ricardo Arjona se sinceró acerca de su transición a la fama, cuando pasó muchas penas para despegar, incluso para pagar el alquiler de su apartamento, así reveló la ocasión en que las copas de más lo llevaron a protagonizar una pelea en un bar.

El guatemalteco compartió una anécdota previa a su fama durante un concierto de su gira "Circo Soledad", que realizó de 2018 a 2019, al cantar "Minutos", su historia se viralizó recientemente en TikTok.

"¿El minuto que cambio mi vida? Después de tres años de esfuerzos tremendos, de tener dificultades inmensas para pagar renta y estar podrido totalmente, decidí que el siguiente año la iba a pasar bien, igualmente jodido pero bien, porque no tenía sentido, así que me la empecé a pasar bien pero hubo un momento que la empecé a pasar ¡demasiado bien!".

"Recuerdo que había un bar en un sótano, que por mero concepto de marketing apagaban el aire acondicionado, pues así la gente tomaba más y el calor era infernal. Había tomado vodka, no puedo consumirlo porque es el único trago que me cambia la personalidad, el vodka tiene eso, estás tomando: 1, 2, 3, 4 y ya se te queda viendo un tipo y le dices '¡qué!', me pasa y odio a los borrachos así, a esos borrachos que se ponen al brinco... nunca tomo vodka por ese asunto y esa vez tomé, este tipo que ven aquí se paró y sacó un aire acondicionado de esos (portátil) así, el asunto terminó cuando un tipo de seguridad del bar me saca con una de esas cosas de hierro, una manopla y en la salida del lugar me agarró así: ¡pin! y me abrió la frente, yo no sé cómo llegué al lugar donde vivía", agregó.

"Me vi al espejo a la mañana siguiente y tenía la cara cubierta en sangre seca y me dije: '¿a eso viniste acá?, ¿eso estás haciendo acá?', entonces me dediqué a trabajar, me puse más aburrido pero de alguna manera, lo que hice antes me ayudó a estar aquí, pero, lo que hice a partir de ese día me puso acá", expresó.

Arjona demostró que tocar fondo lo ayudó a subir y los fans no dudaron en afirmar que "de los errores se aprende".

