39 opositores arrestados en Nicaragua a una semana de las elecciones

A siete días que se realicen las elecciones en Nicaragua, 39 opositores y precandidatos han sido detenidos. Mientras que un gran despliegue militar ha sido enviado a las calles.

Iniciaba mayo cuando el Covid-19 volvió a amenazar al mundo con una cepa más contagiosa y peligrosa, pero eso no era lo único que tenía en zozobra a los hondureños, quienes veían cómo el régimen de Daniel Ortega amenazaba con detener a los opositores.

Las elecciones en Nicaragua se contemplan para el próximo domingo 7 de noviembre. Las calles se han llenado de soldados y agentes de la policía, lo que ha sido considerado como una amenaza al pueblo y represión.

Desde mayo, hasta ahora, 39 opositores han sido detenidos y puestos en prisión. Con ninguno se ha precisado las razones. Las autoridades se han limitado a indicar que sus actos menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación.

Además, los acusan de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, de pedir intervenciones militares, de organizarse con financiamiento de potencias para ejecutar actos de terrorismo y de desestabilización.

Cientos de soldados han sido enviado a las calles días antes de las elecciones en Nicaragua. (Foto: AFP)

Todas las detenciones han sido amparadas a la Ley de Defensa, aprobada en diciembre del año pasado, pese a los fuertes cuestionamientos de varios gobiernos y organizaciones internacionales que consideraban esta norma como un mecanismo para restringir los derechos políticos en Nicaragua.

Entre los detenidos se encuentran empresarios, productores, políticos, investigadores como Irving Isidoro Larios, Michael Healy, Álvaro Vargas Duarte, Félix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro, estos dos últimos potenciales contrincantes del presidente Daniel Ortega, a ambos se les acusó de terrorismo y conspiración.

Cristiana Chamorro, otra líder de la oposición, fue puesta bajo arresto domiciliario acusada de lavado de dinero, mientras que Arturo Cruz, posible candidato fue detenido cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos.

Ortega, de 75 años, busca seguir en el poder, luego de tres mandatos consecutivos.

Mientras que más de 30 mil policías y soldados fueron desplegados a partir de este lunes 1 de noviembre en Nicaragua.

Venzan el miedo

El temor se ha apoderado de decenas de ciudadanos nicaragüenses. Sin embargo, el obispo Rolando Álvarez, férreo crítico del gobierno de Ortega, pidió a sus feligreses "no temer" ante lo que calificó como "amenazas" y "chantajes", según informó la AFP.

"He escuchado de algunos fieles que ante la dramática situación que vivimos los nicaragüenses su decisión ya ha sido tomada en la inviolable dignidad de su conciencia; sin embargo, afirman, son amenazados para obligarlos a manifestar lo que no desean manifestar o para hacer lo que no quieren hacer", denunció en misa el obispo de Matagalpa.

Además, indicó: "Nadie, ni amenazas, chantajes o acciones ni ningún tipo de intimidación pueden intervenir en una decisión tomada libremente en lo más sagrado que poseemos todos los seres humanos, la conciencia".

Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ampliar la protección de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y de otros 14 opositores del Gobierno, la mayoría presos.

La #CIDH solicita a la @CorteIDH ampliación de medidas provisionales a favor de Cristiana Chamorro y de 14 personas que se encuentran en extrema situación de riesgo en #Nicaragua



Comunicado: https://t.co/3bqp16SMHp pic.twitter.com/T6ZXelcSXX — CIDH - IACHR (@CIDH) November 1, 2021

Aunque la Corte otorgó medidas cautelares para todos ellos, "no se recibió respuesta que indique que adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo", indicaron a través de un comunicado.

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la intención de las elecciones del próximo domingo servirán para "perpetuar" a Daniel Ortega en el cargo pese a los múltiples señalamientos de "impunidad estructural" y "crímenes de lesa humanidad".